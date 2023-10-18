FT: война Израиля с ХАМАС влияет на позицию стран по Украине

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, поддержка со стороны Запада действий Израиля в секторе Газа, а не в Палестине, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в свете конфликта на Украине, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse

Дипломаты из стран Запада сообщили, что они в течение продолжительного времени пытались убедить Москву в нарушении международного права. Тем не менее, сейчас, когда Запад выразил свою поддержку Израилю, его критикуют за недостаток интереса к палестинским вопросам.

"Вся наша работа с развивающимися странами [по Украине] оказалась напрасной. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше не будут нас слушать", — подчеркнул высокопоставленный дипломат из "Большой семерки", имя которого не разглашается.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что он был "очень откровенен" в разговорах с израильскими лидерами в среду. Он выразил надежду на то, что они будут "привлечены к ответственности", если не окажут помощь палестинцам, пострадавшим от конфликта.

"Как они, вероятно, вам сказали, я был очень откровенен с израильтянами", — сказал Байден репортерам на борту Air Force One. "Израиль понес серьезные потери, но правда в том, что если они могут облегчить страдания людей, которые оказались без приюта, они должны это сделать. Если они этого не сделают, — продолжил он, — они будут нести ответственность".

Байден подчеркнул, что его общее послание всем было следующим: "Если у вас есть возможность смягчить боль, вы должны это сделать, и точка. А если вы этого не сделаете", — сказал он, — "вы потеряете авторитет в мире".