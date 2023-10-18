Медведев заявил, что в данный момент урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно

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Мировому сообществу следует сосредоточить внимание на возобновлении урегулирования на Ближнем Востоке — это крайне сложная задача. Очевидно, что в настоящий момент эта миссия труднопроходима, утверждает зампредседатель Совбеза РФ, Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Сейчас абсолютно не важно, что и кто говорит. Важными являются действия. Главная задача для мирового сообщества и международных организаций заключается в содействии возобновлению урегулирования на Ближнем Востоке. Это крайне сложная миссия, практически безнадежная. На данный момент ясно, что она почти невыполнима", — отметил Медведев в своей статье для "Известий".

Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа в рамках операции "Потоп Аль-Аксы", проведенной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После массированных ракетных ударов боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.