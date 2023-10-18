Президент США Джозеф Байден вспомнил о своём разговоре с экс-премьер-министром Израиля Голдой Меир, которая поведала ему о секретном оружии израильтян.
Байден, который признался, что появился на свет в Израиле, рассказал, как встречался с Голдой Меир в 1973 году, когда был ещё "молодым сенатором", незадолго до войны Судного дня.
Американский лидер вспомнил, что Меир посоветовала ему не волноваться.
"Сенатор, у нас, израильтян, есть секретное оружие: нам больше некуда идти", — передал слова бывшего премьер-министра Израиля Байден.
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