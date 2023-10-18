Байден сообщил, что появился на свет в Израиле

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Лидер США Джо Байден, который нанёс визит в Израиль 18 октября, неожиданно для всех заявил, что родился в этой стране.

Фото: openverse.org

"Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там", — сообщил Байден.

Это тем более странно, если учесть, что на самом деле Байден — коренной американец, родившийся 20 ноября 1942 года в городке Скрантон, штат Пенсильвания. Именно такое место рождения значится в официальной биографии президента США.

Байден так и не пояснил, что именно он хотел этим сказать. Также по поводу этих слов лидера США не последовало разъяснений и от Белого дома.

Хотя, учитывая то, что Байден часто допускает в своей речи оговорки, путая имена, названия и фамилии, его заявление об Израиле не кажется слишком удивительным.