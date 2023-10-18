Ходаковский заявил, что не верит Израилю: "Сами себя обстреляли — основная версия"

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский" объяснил, почему не верит заявлениям Израиля о том, что удар по больнице в секторе Газа нанесли исламисты.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ходаковский оценил оправдания Израиля на фоне трагедии в палестинской больнице, атакованной ракетой.

"Сейчас "сами себя обстреляли" — основная версия Израиля", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он считает несоразмерным ущерб от ракет ХАМАС на территории Израиля и разрушения от ударов по Сектору Газа.

Командрир батальона "Восток" считает, что Израиль руководствуется "иррациональным чувством мести".

Ходаковский объяснил, что окончательно отвратила его от Израиля выбранная страной линия на полную блокаду Газы.

Ранее Александр Ходаковский обвинил Израиль в варварстве.