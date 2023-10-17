Ходаковский сравнил поведение "оборванцев с автоматами" из числа ХАМАС и варварство Израиля

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что ХАМАС и армия Израиля уравнялись в его глазах по уровню варварства.

Фото: openverse

Ходаковский рассказал, что при виде поступков "оборванцев с автоматами", которые убивают евреев, у него появилось желание уничтожать нападающих на мирное население. Он признался, что от второй стороны ожидал признаки цивилизованности.

"Но сейчас государство Израиль демонстрирует варварсто, достойное варварства тех, кто носился в тапках и футболках с автоматами, и палил во все живое", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он упрекнул Израиль в том, что он запустил "каток геноцида".

"Нет и не может быть прощения. Израильтяне сами подписывают себе приговор", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

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Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.