Британский вице-маршал Белл: Зеленского "лишили кислорода" из-за конфликта в Израиле

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял внимание мирового сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Лидера Незалежной "лишили кислорода".

Фото: openverse.org

По словам вице-маршала, внимание сместилось на Израиль, что стало ударом для Украины.

"В связи с началом конфликта в Израиле, Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь", — заявил британский военный Sky News.

По мнению Белла, израильско-палестинский конфликт полностью изменит ситуацию с поставками оружия Украине и финансовой помощью. Как уточнил вице-маршал, Киев добивался "спонсорства" от Запада только благодаря тому, что к ситуации было приковано внимание мирового сообщества.

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