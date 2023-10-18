Президент Украины Владимир Зеленский потерял внимание мирового сообщества из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Лидера Незалежной "лишили кислорода".
По словам вице-маршала, внимание сместилось на Израиль, что стало ударом для Украины.
"В связи с началом конфликта в Израиле, Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь", — заявил британский военный Sky News.
По мнению Белла, израильско-палестинский конфликт полностью изменит ситуацию с поставками оружия Украине и финансовой помощью. Как уточнил вице-маршал, Киев добивался "спонсорства" от Запада только благодаря тому, что к ситуации было приковано внимание мирового сообщества.
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