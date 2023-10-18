NYT: США передали Киеву около 20 ракет ATACMS, добившись обещания от Киева не применять их по РФ

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США передали киевскому режиму около 20 дальнобойных ракет ATACMS, сообщили американские СМИ. Однако, перед поставками Вашингтон добился от украинских властей обещания не применять оружие по территории России.

Фото: wikimedia.org

По данным американских журналистов New York Times, Вашингтон опасается, что удар по территории России станет пересечением "красных линий".

"Шаг может привести к пересечению одной из "красных линий" РФ" и привести к дальнейшему развитию конфликта", — передаёт NYT.

Впрочем, как уточнили авторы, вероятно, ракетами могут быть атакованы Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, так как Штаты не признают их частью РФ.

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