The Guardian: главная больница сектора Газа переполнена живыми и мёртвыми

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Главная больница сектора Газа Дар-эль-Шифа переполнена как живыми пациентами с ранениями, так и грудами мёртвых тел. Об этом пишет журналист The Guardian.

Фото: Openverse

По его словам, пострадавшим приходится спать между койками, в коридоре или на территории медучреждения из-за нехватки мест. Он пояснил, что в больнице находятся порядка 40 тысяч человек, среди них есть и те, кто пытается укрыться от израильских атак.

Как сказано в статье, некоторые врачи в целях безопасности переместили своих родственников в медицинское учреждение. Один из специалистов признался, что прошлой ночью был вынужден спать на операционном столе, поскольку свободных мест не осталось.

"Люди в ужасе и думают, что это самое безопасное место. Всё вокруг подтверждает, что это самое безопасное место", — цитирует The Guardian хирурга больницы.

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