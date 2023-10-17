Канцлер Германии Олаф Шольц призвал отличать мирных палестинцев в Секторе Газа от группировок ХАМАС.
Шольц заявил, что ХАМАС не вправе идентифицировать себя со всеми палестинцами, живущими в Секторе Газа.
"Палестинцы не являются Хамасом, и Хамас не имеет права говорить от их имени. Палестинцы в секторе Газа также являются жертвами Хамаса", — заявил канцлер Германии.
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