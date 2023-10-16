Израиль отказал Зеленскому в визите, назвав его несвоевременным

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Израиля отказали в визите Владимиру Зеленскому. Он хотел посетить это государство вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает издание Ynet. Он стал первым иностранным лидером, визит которого израильские власти в нынешней ситуации сочли неуместным.

Фото: wikimedia.org

Однако израильская сторона дала понять Киеву, что этот визит будет несвоевременным, говорится в материале. Как напоминает Ynet, на прошлой неделе Зеленский находился с визитом в Европе, и хотел приехать вместе с госсекретарём. Но в Израиле сообщили, что сейчас неподходящее время.

Однако это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще, уточняет Ynet.

Отметим, что сейчас Израиль и США обсуждают возможный визит президента Джо Байдена, причём состояться он может уже на этой неделе.

По словам израильских официальных лиц, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну во время телефонного разговора в субботу.

Американский чиновник заявил порталу Axios, что визит Байдена рассматривается, но решение ещё не принято.

В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила Axios: "У нас нет никаких новых поездок, о которых можно было бы объявить".

Поездку в Израиль планирует и канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее Израиль посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола.