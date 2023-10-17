Берлин и Париж не смогли достигнуть соглашений по атомной энергетике

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Франция и Германия в настоящее время ведут спор о том, следует ли классифицировать ядерную энергетику как "чистую" и следует ли оказывать государственную поддержку атомным электростанциям. Это разногласие стало существенным препятствием для принятия Европейским парламентом нового законопроекта, направленного на реформирование европейских рынков электроэнергии, в частности, статьи 19b.

Фото: wikimedia.org

Суть проблемы кроется в статье 19b, которая предлагает государственную поддержку проектам по производству экологически чистой энергии, которые не зависят от ископаемого топлива. Однако этот список не включает ядерную энергетику, против чего категорически выступает французское правительство. Германия, с другой стороны, активно выступает за это исключение.

Суть вопроса будет обсуждаться во время сегодняшней встречи министров энергетики в Люксембурге.

Этот вопрос привел к разделению мнений среди стран ЕС, причем дипломаты предположили, что решение может быть достигнуто только на президентском уровне. Однако недавние переговоры между канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном на прошлой неделе не привели к каким-либо окончательным результатам, сообщает oilcapital.ru.

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