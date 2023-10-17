Блинкен: Вашингтон и Тель-Авив договорились создать план доступа гумпомощи в сектор Газа

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Вашингтон и Тель-Авив договорились создать план доступа гумпомощи в сектор Газа, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: www.gazeta.ru

Кроме того, страны намерены рассмотреть вопрос создания безопасных зон для мирных жителей.

"США и Израиль договорились разработать план, который сделает возможным доставку гуманитарной помощи от стран-доноров и многосторонних организаций мирным жителям Газы и им только", — сообщил Блинкен на брифинге.

Какие конкретно "коридоры" и договорённости намерены использовать Штаты и Израиль для передачи гуманитарной помощи в зону конфликта, он не уточнил, как и то, когда "план" начнут реализовывать и сколько времени займёт его разработка.

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