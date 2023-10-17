Тель-Авив "захлопнул дверь" перед лицом президента Украины Владимира Зеленского, отказав в визите "солидарности" в Израиль, заявили аналитики.
По мнению авторов, отказ в визите лидеру Незалежной стал "унижением" для Киева.
"Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности", — передаёт Hindustan Times.
Ранее официальный Киев направил в Израиль обращение, в котором Владимир Зеленский сообщил о желании посетить Тель-Авив на фоне конфликта с ХАМАС вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, однако израильские власти сочли визит украинского лидера "несвоевременным".
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