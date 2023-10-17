Hindustan Times: Израиль "захлопнул дверь" перед лицом Зеленского

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Тель-Авив "захлопнул дверь" перед лицом президента Украины Владимира Зеленского, отказав в визите "солидарности" в Израиль, заявили аналитики.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По мнению авторов, отказ в визите лидеру Незалежной стал "унижением" для Киева.

"Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности", — передаёт Hindustan Times.

Ранее официальный Киев направил в Израиль обращение, в котором Владимир Зеленский сообщил о желании посетить Тель-Авив на фоне конфликта с ХАМАС вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, однако израильские власти сочли визит украинского лидера "несвоевременным".

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