Украина сегодня в шаге от того, чтобы Вооружённые силы страны развернулись и пошли на киевскую власть.
Об этом сообщает бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале.
"Невозможно бесконечно… уничтожать людей — срабатывает инстинкт самосохранения", — пишет экс-нардеп Рады.
Он отмечает, что украинцам в данной ситуации лучше бы объединиться, чтобы единым фронтом выступить против узурпации власти, которую запад накачал ложью и оружием.
По его словам, для этого необходима информационная компания, которая должна быть направлена для того, чтобы открыть глаза украинскому народу, но, для этого нужно в России перестать кричать "укронацисты".
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