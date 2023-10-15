Экс-нардеп Рады: "Мы в шаге сегодня от того, чтобы ВСУ развернулись и пошли на Киев"

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Украина сегодня в шаге от того, чтобы Вооружённые силы страны развернулись и пошли на киевскую власть.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщает бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале.

"Невозможно бесконечно… уничтожать людей — срабатывает инстинкт самосохранения", — пишет экс-нардеп Рады.

Он отмечает, что украинцам в данной ситуации лучше бы объединиться, чтобы единым фронтом выступить против узурпации власти, которую запад накачал ложью и оружием.

По его словам, для этого необходима информационная компания, которая должна быть направлена для того, чтобы открыть глаза украинскому народу, но, для этого нужно в России перестать кричать "укронацисты".