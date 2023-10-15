Полковник США Макгрегор назвал Украину инструментом Вашингтона для нападения на Россию

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, стало ясно, что Украина стала для США инструментом, при помощи которого они напали на Россию.

Фото: Openverse

"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство", — написал Макгрегор в соцсети Х.

Действия США стали настоящим преступлением против украинцев, считает полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что Киеву придётся уступить часть своих территорий, когда настанет момент переговоров с Россией. Офицер полагает, что Владимиру Зеленскому придётся расстаться с Одессой и Харьковом.