По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, стало ясно, что Украина стала для США инструментом, при помощи которого они напали на Россию.
"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство", — написал Макгрегор в соцсети Х.
Действия США стали настоящим преступлением против украинцев, считает полковник.
Ранее Макгрегор заявил, что Киеву придётся уступить часть своих территорий, когда настанет момент переговоров с Россией. Офицер полагает, что Владимиру Зеленскому придётся расстаться с Одессой и Харьковом.
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