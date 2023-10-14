Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский ради мира с Россией готов пожертвовать Харьковом и Одессой

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Киеву придётся отдать ряд своих территорий, когда придёт время переговоров с Россией. Такой прогноз сделал советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Полковник полагает, что городами, с которыми придётся расстаться Киеву, станут Одесса и Харьков.

"Зеленский, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Дальнейший действия Киева будут полностью зависеть от планов США. Если Вашингтон свернёт помощь Украине, его союзники по НАТО сделают то же самое, уверен офицер. А для Зеленского это будет полный конец, резюмировал Макгрегор.