Киеву придётся отдать ряд своих территорий, когда придёт время переговоров с Россией. Такой прогноз сделал советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник полагает, что городами, с которыми придётся расстаться Киеву, станут Одесса и Харьков.
"Зеленский, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Дальнейший действия Киева будут полностью зависеть от планов США. Если Вашингтон свернёт помощь Украине, его союзники по НАТО сделают то же самое, уверен офицер. А для Зеленского это будет полный конец, резюмировал Макгрегор.
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