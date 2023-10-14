Киев призвал всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

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Все призывники на Украине должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих данных, включая женщин-медиков. Об этом сообщил руководитель отдела общественных связей командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Владимир Фитьо, передает ТАСС.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Хочу напомнить всем, что обязанность защищать свою страну закреплена в Конституции Украины, и чтобы быть готовыми выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в местные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои учетные данные. <…> То же самое относится и к женщинам-медикам. Необходимо лично явиться в ТЦК, предоставить все необходимые документы, которые у вас есть, и тогда у нас всё будет в порядке", — отметил он в интервью телеканалу "Рада".

По его словам, это нужно для "правильного использования ресурсов, которые сейчас есть в ТЦК", а также для предоставления отсрочки тем, кто имеет на это право. В сентябре был расширен список годных к мобилизации, а также сокращен перечень медицинских противопоказаний на Украине.

Фитьо подчеркнул, что сейчас мобилизация в Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. С 1 октября вступили в силу требования по воинскому учету для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Однако, по словам Фитьо, наблюдается отсутствие очередей в военкоматах. Он отметил, что воинский учет женщин необходим государству для оценки резерва медицинских работников.