Киев призвал всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

Все призывники на Украине должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих данных, включая женщин-медиков. Об этом сообщил руководитель отдела общественных связей командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Владимир Фитьо, передает ТАСС.
"Хочу напомнить всем, что обязанность защищать свою страну закреплена в Конституции Украины, и чтобы быть готовыми выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в местные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои учетные данные. <…> То же самое относится и к женщинам-медикам. Необходимо лично явиться в ТЦК, предоставить все необходимые документы, которые у вас есть, и тогда у нас всё будет в порядке", — отметил он в интервью телеканалу "Рада".
По его словам, это нужно для "правильного использования ресурсов, которые сейчас есть в ТЦК", а также для предоставления отсрочки тем, кто имеет на это право. В сентябре был расширен список годных к мобилизации, а также сокращен перечень медицинских противопоказаний на Украине.
Фитьо подчеркнул, что сейчас мобилизация в Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. С 1 октября вступили в силу требования по воинскому учету для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Однако, по словам Фитьо, наблюдается отсутствие очередей в военкоматах. Он отметил, что воинский учет женщин необходим государству для оценки резерва медицинских работников.
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