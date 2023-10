Киев призвал всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

Your browser does not support the audio element.

Все призывники на Украине должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих данных, включая женщин-медиков. Об этом сообщил руководитель отдела общественных связей командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Владимир Фитьо, передает ТАСС.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.