Вчера в Иерусалиме прошли похороны Дмитрия Решетникова, родившегося в Волгограде. Он стал жертвой нападения палестинцев из организации ХАМАС в Израиле. Около двух тысяч человек пришли, чтобы проводить в последний путь 20-летнего парня, сообщает издание "Новости Волгограда" со ссылкой на V102.RU.
Похороны прошли на горе Герцля. Мать Дмитрия прибыла из Волгограда, и ей быстро оказали помощь в израильском посольстве. Трагедия произошла 7 октября, когда ХАМАС атаковал военную базу, где служил Решетников в составе бригады "Голани".
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