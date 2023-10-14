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MWM: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров после переключения внимания на Израиль

1:58
Мир

Конфликт между Израилем и силами ХАМАС окажет существенное воздействие на развитие российско-украинского противостояния, информирует издание Military Watch Magazine.

MWM: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров после переключения внимания на Израиль
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"С учетом того, что украинские флаги, символизирующие солидарность, начинают сменяться израильскими на Западе, <…> атака со стороны ХАМАС может значительно подорвать способность Киева продолжать военные действия", — отмечается в статье.

По мнению автора, снижение поддержки Украины связано с неудачным контрнаступлением ВСУ. В то время как Израиль, заявивший о намерении уничтожить ХАМАС и готовящийся к крупной военной кампании, нуждается в серьезной поддержке от США. Таким образом, острота ближневосточного конфликта совпала с возрастающими разногласиями в Соединенных Штатах относительно помощи Украине, что предоставляет Западу пространство для маневра в условиях утомившего Зеленского.

По словам MWM, в условиях углубляющегося кризиса и отдаленных перспектив успеха Киева, переключение внимания на Израиль позволило бы Западу сохранить свою репутацию, сократив вложения в конфликт и вынудив Киев приступить к переговорам.

Ранее представитель НАТО, Роб Бауэр, заявил о том, что у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки на Восток. Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, но без выделения средств на нужды Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта. Журналист CNN Стивен Коллинсон отметил, что в американских политических кругах возможно начнет звучать мнение о необходимости поддержки долгосрочного союза с Израилем, вместо направления помощи в Украину.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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