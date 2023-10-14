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Губернатор Белгородской области рассказал, что регион подвергся 114 обстрелам со стороны ВСУ за сутки

1:07
Мир

За минувшие сутки ВСУ более 100 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области рассказал, что регион подвергся 114 обстрелам со стороны ВСУ за сутки
Фото: orenburg.media

Говоря об обстрелах, которые произошли в Белгородской области 13 октября, Гладков уточнил, что по семи граничащим с Украиной муниципалитетам региона было выпущено 114 снарядов различного типа. Среди них артиллерийские, танковые и миномётные снаряды. Также ряд приграничных сёл подвергся атаке украинских дронов, сбросивших на них взрывные устройства.

Обстрелы пришлись по селу Журавлёвка, Наумовка, Устинка, Солнцевка Белгородского района, хутору Цаповка Борисовского района, селу Логачёвка Валуйского округа, а также по населённым пунктам Волоконовского района, Грайворонского округа, Шебекинского городского округа и Краснояружского района, в котором в результате обстрела была повреждена ЛЭП.

Пострадавших за минувшие сутки в регионе нет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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