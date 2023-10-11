В Белгородской области беспилотник упал на жилые дома. Есть жертвы.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих погибших в результате подения БПЛА в Белгородском районе.
Два человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Мужчина с ожогами впал в кому. У женщины сломаны ноги и диагностировано сотрясение мозга.
Предположительно, под завалами может находиться ребёнок.
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