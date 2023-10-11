В результате падения БПЛА под Белгородом погибли два человека: ребёнок находится под завалами

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области беспилотник упал на жилые дома. Есть жертвы.

Фото: openverse.org

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих погибших в результате подения БПЛА в Белгородском районе.

Два человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Мужчина с ожогами впал в кому. У женщины сломаны ноги и диагностировано сотрясение мозга.

Предположительно, под завалами может находиться ребёнок.

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