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В Белгородском районе обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом: под завалами могут быть люди

0:29
Происшествия

В Белгородском районе ПВО удалось сбить беспилотник на подлёте к городу.

В Белгородском районе обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом: под завалами могут быть люди
Фото: скриншот из видео очевидцев

Обломки БПЛА воспламенили частный жилой дом. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ещё два человека, предположительно, находятся под завалами. 

5 октября ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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