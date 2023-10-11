В Белгородском районе обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом: под завалами могут быть люди

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородском районе ПВО удалось сбить беспилотник на подлёте к городу.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Обломки БПЛА воспламенили частный жилой дом. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ещё два человека, предположительно, находятся под завалами.

5 октября ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью.

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