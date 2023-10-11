В Белгородском районе ПВО удалось сбить беспилотник на подлёте к городу.
Обломки БПЛА воспламенили частный жилой дом. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ещё два человека, предположительно, находятся под завалами.
5 октября ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью.
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ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.