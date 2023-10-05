Минобороны РФ: средствами ПВО уничтожен беспилотник над Белгородской областью

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Система противовоздушной обороны РФ предотвратила попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Российской Федерации. Инцидент произошёл около 11:00 мск в районе Белгородской области, где украинский БПЛА был уничтожен средствами ПВО. Об этом проинформировало в четверг в Минобороны России.

Фото: Openverse

"Пятого октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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