Канада испортила отношения с Индией и Китаем

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После того, как канадский парламент пригласил на встречу с украинским президентом Зеленским и тепло приветствовал Ярослава Гунька, бывшего служившего в СС нацистского коллаборациониста, отношения между Канадой и её американскими союзниками, в том числе Индией и Китаем, пошатнулись. Несмотря на это, Канада продолжает проявлять высокомерие, обвиняя эти страны в нарушении международных обязательств, сообщает argumenti.ru.

Фото: Wikipedia

Изначально Оттава высказала обвинения в адрес Дели, приписывая ей "оркестрацию убийства" Хардипа Сингха Нижара, лидера сикхских экстремистов Канады, которые якобы готовили мятеж в Пенджабе с целью создания сикхского государства Халистан. Тем не менее поддержка этого движения в индийском штате Пенджаб оказалась невелика.

В ответ Индия предложила Канаде отозвать до 10 октября 41 канадского дипломата из 62 имеющихся на её территории. Несмотря на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, согласно которой Дели имеет право объявить дипломатов персонами нон грата без уточнения причин, и нахождение любого другого члена персонала представительства становится неприемлемым, Канада отказалась выполнять это требование.

В отношении Китая канадские СМИ в преддверии парламентских выборов всё чаще обвиняют КНР в финансировании определенных кандидатов, ссылаясь на предоставленные данные канадских спецслужб.