Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински объявил, что более 100 граждан России и Беларуси, подозреваемых в шпионаже, были арестованы или высланы из страны за восемь лет правления партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость".

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.