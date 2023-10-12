Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински объявил, что более 100 граждан России и Беларуси, подозреваемых в шпионаже, были арестованы или высланы из страны за восемь лет правления партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость".
"Мы подвели итоги работы контрразведки за последние годы. За восемь лет нашего правления было арестовано 46 российских и белорусских шпионов, а 55 шпионов, находившихся в нашей стране под прикрытием дипломатического иммунитета, были высланы. То есть 101 обезвреженный шпион, в том числе 46 арестованных" — заявил Камински.
Он сравнил эти цифры с результатами партии "Гражданская платформа", которая управляла страной с 2007 по 2015 год. Если говорить о наших предшественниках, то за восемь лет они задержали 11 шпионов и выслали 7.
Польские спецслужбы сообщили об аресте прошлым летом 15 граждан России, Белоруссии и Украины по подозрению в шпионаже. Утверждалось, что они осуществляли мониторинг критически важной инфраструктуры, включая военные объекты, готовили акты саботажа и занимались пропагандистской деятельностью. Впоследствии также сообщалось, что еще двое россиян были арестованы по аналогичным обвинениям.
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