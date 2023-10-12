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Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы

1:27
Мир

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински объявил, что более 100 граждан России и Беларуси, подозреваемых в шпионаже, были арестованы или высланы из страны за восемь лет правления партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость".

Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы
Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Мы подвели итоги работы контрразведки за последние годы. За восемь лет нашего правления было арестовано 46 российских и белорусских шпионов, а 55 шпионов, находившихся в нашей стране под прикрытием дипломатического иммунитета, были высланы. То есть 101 обезвреженный шпион, в том числе 46 арестованных" — заявил Камински.

Он сравнил эти цифры с результатами партии "Гражданская платформа", которая управляла страной с 2007 по 2015 год. Если говорить о наших предшественниках, то за восемь лет они задержали 11 шпионов и выслали 7.

Польские спецслужбы сообщили об аресте прошлым летом 15 граждан России, Белоруссии и Украины по подозрению в шпионаже. Утверждалось, что они осуществляли мониторинг критически важной инфраструктуры, включая военные объекты, готовили акты саботажа и занимались пропагандистской деятельностью. Впоследствии также сообщалось, что еще двое россиян были арестованы по аналогичным обвинениям.

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В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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