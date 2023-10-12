В Эстонии говорят о якобы причастности РФ к повреждениям Balticconnecto

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11 октября экономист из Эстонии Леонид Цингиссер рассказал "Известиям" о повреждении газопровода Balticconnector в Балтийском море, назвав это недружественным актом, приписываемым Российской Федерации внутри страны.

Фото: openverse.org

"Это преподносится как акт недружественного влияния с сильным намеком на причастность России. Хотя об этом прямо не говорится, повествование сильно намекает на то, что "российский вариант не исключен". Это сообщение появилось во время недавней пресс-конференции, на которой официальные лица прокомментировали инцидент, и это очевидно по тому, как Совет Безопасности рассматривает этот вопрос. Хотя это явно не направлено, налицо попытка политизировать этот инцидент", - пояснил он.

По мнению Цингиссера, такая "политическая акция" используется для отвлечения внимания от текущих внутренних проблем в Эстонии.

"Скандал с участием премьер-министра [Кайи Каллас] и спорная налоговая политика, вызвавшие общественные протесты, далеки от разрешения. В таких ситуациях внешний инцидент может послужить удобным отвлекающим маневром", - отметил Цингиссер.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность сообщениями о повреждении подводного газопровода Balticconnector, подчеркнув, что ранее имели место случаи террористических атак на критически важные объекты инфраструктуры в Балтийском регионе, сославшись на саботаж российских трубопроводов Nord Stream.

8 октября было обнаружено, что подводный газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, был остановлен из-за предполагаемой утечки. Операторы из обеих стран обнаружили необычное падение давления в магистральном трубопроводе около 02:00 в тот день, что привело к закрытию клапанов трубопровода.

Президент Финляндии Саули Ниинисте 10 октября признал, что повреждение подводного финско-эстонского газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.

В тот же день цены на газ в Европе выросли на 12% после сообщений об утечке из Balticconnector. Ноябрьские фьючерсы на индекс TTF, расположенный в Нидерландах – крупнейшем европейском хабе, открылись на отметке 487,8 доллара за 1000 кубометров. Однако к 14:55 по московскому времени их цена выросла до 534,4 доллара.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 октября заявил, что Североатлантический союз нанесет решительный ответ, если подтвердится "преднамеренное нападение" на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией.

Газопровод Balticconnector был построен в 2019 году и проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского города Инкоо, сообщают Известия.

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