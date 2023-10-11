Генсек НАТО Столтенберг: В наших интересах безопасности, чтобы Украина победила

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ядерная риторика" Владимира Путина не заставит альянс отказаться от помощи Украине.

Фото: Флот 2017

Столтенберг заверил, что "ядерный шантаж" Путина не сработает.

"Это в наших интересах безопасности, чтобы Украина победила. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим президенту Путину шантажировать страны НАТО ядерной риторикой", — объяснил глава НАТО.

Ранее Столтенберг заверил, что страны НАТО не собираются проводить испытания ядерного оружия.