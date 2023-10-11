Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ядерная риторика" Владимира Путина не заставит альянс отказаться от помощи Украине.
Столтенберг заверил, что "ядерный шантаж" Путина не сработает.
"Это в наших интересах безопасности, чтобы Украина победила. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим президенту Путину шантажировать страны НАТО ядерной риторикой", — объяснил глава НАТО.
Ранее Столтенберг заверил, что страны НАТО не собираются проводить испытания ядерного оружия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.