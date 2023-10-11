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Генсек НАТО Столтенберг заверил, что страны альянса не планируют проводить испытания ядерного оружия

1:01
Мир

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, у стран альянса нет намерения осуществлять испытания ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг заверил, что страны альянса не планируют проводить испытания ядерного оружия
Фото: Openverse

Об этом Столтенберг сообщил после разговоров о вероятном отзыве Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Генсек НАТО подчеркнул, что в блоке внимательно следят за действиями России, и пока члены альянса не увидели каких-либо признаков изменений в позиционировании ядерного оружия, которые заставили бы их принять ответные меры.

"Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания", — сказал Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Ранее в Госдуме РФ сообщили, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет проработан совместно с МИД и другими ведомствами по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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