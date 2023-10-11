В США сообщили о начале конфликтов в рядах элитного формирования ВСУ

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В элитном формировании ВСУ наблюдаются конфликты.

Фото: Openverse

Как сообщили журналисты Newsweek, причиной разногласий среди украинских военных стали сложности, проявившиеся в ходе боёв с руководством и командирами.

"Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя", — сказано в статье.

Авторы уточнили, что распри начались в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Старший офицерский состав пытается переложить друг на друга вину за неграмотное командование формированием. Дело в том, что результатом одного из приказов стали огромные потери в рядах ВСУ в ходе контрнаступления.