Сенатор Пушков: потенциальный удар США по Ирану навредит поддержке Украины

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Если Вашингтон решится на удар по территории Ирана, это приведёт к существенному сокращению поддержки Киева со стороны США, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Openverse

Он напомнил, что некоторые американские политики призывают к атаке на Иран на фоне напряжённой обстановки в Израиле. Как пояснил сенатор, в этом случае мир начнёт уделять больше внимания Ближнему Востоку вместо Украины.

"Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины — фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток", — подчеркнул Пушков в Telegram.

При этом он назвал такую ситуацию маловероятной. Однако в нынешней обстановке можно допускать разные варианты развития событий, заключил сенатор.

Ранее несколько чиновников в США призвали ударить по Ирану. Они подозревают его в поддержке организации "Хезболла" и движения ХАМАС.

С 7 октября наблюдается эскалация палестино-израильского конфликта. По данным 19FortyFive, Израилю понадобится поддержка США для победы в противостоянии с военными ХАМАС и "Хезболлой".