Если Вашингтон решится на удар по территории Ирана, это приведёт к существенному сокращению поддержки Киева со стороны США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что некоторые американские политики призывают к атаке на Иран на фоне напряжённой обстановки в Израиле. Как пояснил сенатор, в этом случае мир начнёт уделять больше внимания Ближнему Востоку вместо Украины.
"Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины — фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток", — подчеркнул Пушков в Telegram.
При этом он назвал такую ситуацию маловероятной. Однако в нынешней обстановке можно допускать разные варианты развития событий, заключил сенатор.
Ранее несколько чиновников в США призвали ударить по Ирану. Они подозревают его в поддержке организации "Хезболла" и движения ХАМАС.
С 7 октября наблюдается эскалация палестино-израильского конфликта. По данным 19FortyFive, Израилю понадобится поддержка США для победы в противостоянии с военными ХАМАС и "Хезболлой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.