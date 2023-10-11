Армия Израиля рискует столкнуться с поражением, если Вашингтон не начнёт активно ей помогать. Об этом пишет 19FortyFive.
Как пояснил экс-сотрудник конгресса США, геополитик Брэндон Вейхерт, израильская армия точно не сможет победить в случае начала продолжительной кампании террора со стороны "Хезболлы" в период борьбы между солдатами ЦАХАЛ и военными ХАМАС.
"Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит…", — сказано в материале.
По словам эксперта, если Соединённые Штаты "потеряют" Израиль, то, скорее всего, проиграют противостояние с Китаем за влияние на территории Ближнего Востока.
Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по позициям поддерживаемой Ираном политической организации "Хезболла" в Ливане. Предварительно, военнослужащие ЦАХАЛ не понесли потери.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.