19FortyFive: Израилю грозит поражение без поддержки со стороны США

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Армия Израиля рискует столкнуться с поражением, если Вашингтон не начнёт активно ей помогать. Об этом пишет 19FortyFive.

Фото: openverse

Как пояснил экс-сотрудник конгресса США, геополитик Брэндон Вейхерт, израильская армия точно не сможет победить в случае начала продолжительной кампании террора со стороны "Хезболлы" в период борьбы между солдатами ЦАХАЛ и военными ХАМАС.

"Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит…", — сказано в материале.

По словам эксперта, если Соединённые Штаты "потеряют" Израиль, то, скорее всего, проиграют противостояние с Китаем за влияние на территории Ближнего Востока.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по позициям поддерживаемой Ираном политической организации "Хезболла" в Ливане. Предварительно, военнослужащие ЦАХАЛ не понесли потери.