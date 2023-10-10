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Германия пообещала отправить Киеву десять танков Leopard 1A5 в ближайшее время

Мир

В ближайшее время Германия намерена осуществить отправку ещё десяти танков Leopard1 A5 Украине. Информацией об этом поделились в Минобороны ФРГ.

Германия пообещала отправить Киеву десять танков Leopard 1A5 в ближайшее время
Фото: CreativeCommons

"В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи", — сообщили в минобороны Германии.

В середине сентября появилась информация об уничтожении в зоне СВО танка "Леопард" с полностью немецким экипажем. Об этом сообщали РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок называла размер финансовой поддержки Киева со стороны Берлина. По её словам, всего Германия передала Украине вооружения на сумму 22 миллиарда евро.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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