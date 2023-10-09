В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей

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В Израиле супруги-военные уничтожили семерых боевиков ХАМАС, спасая своих маленьких детей. Муж и жена погибли.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В Израиле супруги Адар и Итай Бердичевски, служащие в армии Израиля, отражали отаки боевиков ХАМАС, которые проникли в их дом. Им удалось убить семерых атакующих. Свои жизни им сохранить не удалось, зато их 10-месячные дети остались живы.

Младенцы 13 часов находились одни в укрытии. Позже детей отыскали родственники погибших супругов.

Ранее сообщалось что в интернете распространяют видео казни двух израильских заложников боевиками ХАМАС.