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В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей

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Мир

В Израиле супруги-военные уничтожили семерых боевиков ХАМАС, спасая своих маленьких детей. Муж и жена погибли.

В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В Израиле супруги Адар и Итай Бердичевски, служащие в армии Израиля, отражали отаки боевиков ХАМАС, которые проникли в их дом. Им удалось убить семерых атакующих. Свои жизни им сохранить не удалось, зато их 10-месячные дети остались живы.

Младенцы 13 часов находились одни в укрытии. Позже детей отыскали родственники погибших супругов.

Ранее сообщалось что в интернете распространяют видео казни двух израильских заложников боевиками ХАМАС.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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