В Израиле супруги-военные уничтожили семерых боевиков ХАМАС, спасая своих маленьких детей. Муж и жена погибли.
В Израиле супруги Адар и Итай Бердичевски, служащие в армии Израиля, отражали отаки боевиков ХАМАС, которые проникли в их дом. Им удалось убить семерых атакующих. Свои жизни им сохранить не удалось, зато их 10-месячные дети остались живы.
Младенцы 13 часов находились одни в укрытии. Позже детей отыскали родственники погибших супругов.
Ранее сообщалось что в интернете распространяют видео казни двух израильских заложников боевиками ХАМАС.
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