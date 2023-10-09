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Представитель Кремля Песков: события в Израиле не повлияют на российскую спецоперацию

1:03
Мир

Российская спецоперация будет и дальше идти по плану, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта, следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля Песков: события в Израиле не повлияют на российскую спецоперацию
Фото: CreativeCommons

По его словам, специальная военная операция (СВО) является самостоятельным процессом. Он напомнил, что её реализуют ВС РФ по указаниям верховного главнокомандующего Владимира Путина.

"Там всё идёт по плану. А ситуация в Израиле — это совсем другие события", — подчеркнул Песков во время брифинга.

При этом он обратил внимание на то, что Запад снижает заинтересованность к снабжению украинской армии военной техникой. Пресс-секретарь президента РФ не исключил дальнейшее ослабление поддержки Киева со стороны западных государств.

Ранее журналисты Tribune India предупредили, что президент Украины Владимир Зеленский способен спровоцировать утечку радиации на ядерных объектах из-за снижения помощи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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