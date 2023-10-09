CNN: девушка, лежавшая в грузовике военных ХАМАС, оказалась гражданкой ФРГ

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Девушка, которая стала заложницей военнослужащих ХАМАС, является гражданкой ФРГ. Она прилетела на израильский фестиваль музыки, но оказалась в центре вооружённого конфликта, передаёт CNN.

Фото: Openverse

Как сообщает телеканал, в интернете широко распространился видеоролик, на котором видно, как девушка лежит в пикапе ХАМАС.

Родственник пострадавшей узнал её на этой записи. Он поделился с Washington Post, что его двоюродная сестра Шани Кук является гражданкой Германии и Израиля. По словам мужчины, у неё такие же татуировки и дреды, как у девушки на видео. Родные Шани Кук убеждены в том, что она находится в руках военных ХАМАС, пишет WP.

Израильская полиция не владеет информацией о местонахождении пострадавшей. Официальный Берлин тоже не знает, где и в каком состоянии остаётся девушка.

7 октября военные ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. После этого израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.