Девушка, которая стала заложницей военнослужащих ХАМАС, является гражданкой ФРГ. Она прилетела на израильский фестиваль музыки, но оказалась в центре вооружённого конфликта, передаёт CNN.
Как сообщает телеканал, в интернете широко распространился видеоролик, на котором видно, как девушка лежит в пикапе ХАМАС.
Родственник пострадавшей узнал её на этой записи. Он поделился с Washington Post, что его двоюродная сестра Шани Кук является гражданкой Германии и Израиля. По словам мужчины, у неё такие же татуировки и дреды, как у девушки на видео. Родные Шани Кук убеждены в том, что она находится в руках военных ХАМАС, пишет WP.
Израильская полиция не владеет информацией о местонахождении пострадавшей. Официальный Берлин тоже не знает, где и в каком состоянии остаётся девушка.
7 октября военные ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. После этого израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.