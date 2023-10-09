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Сенатор Пушков: важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле

1:06
Мир

Запад изменит приоритеты во внешней политике из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор Пушков: важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле
Фото: Openverse

По его мнению, западные страны будут уделять меньше внимания Украине, чем это было раньше. Он убеждён: Вашингтон сейчас пытается действовать на "два фронта", поддерживая и Украину, и Израиль. Однако рано или поздно Белый дом сократит поддержку Киева, поскольку не сможет выдержать работу сразу на двух направлениях, считает сенатор.

"Как бы они не пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится", — подчеркнул Пушков в Telegram.

Он считает, что ситуация на Ближнем Востоке действительно является сложной. Как пояснил сенатор, этот регион "загорелся не на шутку".

Ранее журналисты Tribune India не исключили, что Киев устроит утечку радиации на ядерных объектах и обвинит в этом Россию на фоне сокращения поддержки со стороны западных партнёров.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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