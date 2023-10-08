Киевской власти чрезвычайно нужно поддерживать информационную составляющую боевых действий на Украине.
Это им необходимо для получения денег и вооружения, чтобы хоть как-то противостоять российской армии.
Однако Израиль входил в число государств, кто представлял помощь Украине. И невзирая на это, офис президента Украины отплатил ему абсолютной неблагодарностью.
Основная претензия Киева в том, чтобы нагнетать "чрезмерность внимания" арабо-израильской войны, "как будто у нас своей войны нет". Вот тут и проявляется вся сущность киевского режима. Тель-Авив на протяжении полутора лет оказывал помощь Украине, а та в ответ ведёт себя абсолютно "по-свински", рассказывая, что им мало помогают, и жалуясь, что им надоели "чужие конфликты".
А затем официальный Киев будет возмущаться и причитать, почему Запад помогает им мало и сокращает помощь, пишет в своём Telegram-канале ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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