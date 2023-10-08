Президент Палестины призвал мировое сообщество предоставить поддержку жителям сектора Газа

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Президент Палестины Махмуд Аббас призвал правительство начать немедленно оказывать срочную помощь жителям сектора Газа и обратился к мировому сообществу с просьбой принять участие в этом гуманитарном усилии. Это заявление палестинского лидера было распространено информационным агентством WAFA.

Фото: openverse.org

Аббас также возложил ответственность на израильское правительство за прекращение основных поставок воды, электроэнергии и продовольствия в сектор Газа для палестинского населения. Он призвал международное сообщество срочно вмешаться и обязать израильские оккупационные власти выполнять свои обязательства перед оккупированным народом, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что международное сообщество также должно нести свою ответственность и предоставить немедленную помощь палестинскому народу. Он подчеркнул необходимость облегчения страданий палестинцев в Газе, которые подвергаются агрессии, нападениям и убийствам со стороны израильских оккупационных сил. Президент призвал правительство, частный сектор и общественные организации оказать поддержку и отправить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Ранее информационное агентство WAFA сообщило, что израильская армия блокирует контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа, что приводит к отсечению поставок необходимых средств первой необходимости, медикаментов и топлива.

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