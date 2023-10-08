Ходаковский о неудачах армии Израиля: Проводят параллели с нами периода до начала СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как устроена израильская армия и объяснил, почему Израиль более уязвим, чем Россия.

Фото: Вести

Ходаковский рассказал, что сын его друзей случит в армии Израиля в тыловых частях. На самых же опасных участках, по словам военачальника, действуют так называемые рексы из спецназа.

Полковник считает, что военной подготовке срочников уделяют очень мало внимания, так как солдаты в Израиле узучают языки, историю Израиля и подрабатывают.

Он отметил, что в Израиле ведут себя высокомерно.

"Привычка считать себя круче всех сыграла с израильтянами злую шутку. Проводят параллели с нами периода до начала СВО, когда мы убедили себя в том, что мы вторая армия мира", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Военачальник объяснил, что врагу РФ непросто добраться до Москвы и Урала, а Израилю придётся несладко, если на него "попрут с разных сторон".

"Шансов научиться воевать может и не предоставиться", — выразил своё мнение Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский раскритиковал спецназ Израиля за некомпетентность.