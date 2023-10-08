Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн выразил мнение, что США могут давить на Украину, чтобы провести переговоры с Россией, даже без участия президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: wikimedia.org

По словам Макговерна, Вашингтон может в ближайшем будущем попытаться убедить Киев приступить к переговорам с Москвой.

"Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдёт на это, то будет кто-то другой, но конец близок", — указал эксперт.

Макговерн отметил, что США уже почти исчерпали возможности предоставления военной помощи Украине, так как страны Запада не были готовы к такому масштабному вооружённому конфликту.

Ранее в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, что Россия готова к проведению переговоров по Украине, но не намерена рассматривать предложения о прекращении огня.