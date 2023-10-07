Названа причина перекрытия Босфора: неисправность двигателя танкера

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Прошлой ночью пролив Босфор был временно перекрыт на несколько часов, нарушив проход судов из-за отказа двигателя на нефтяном танкере, следовавшем из Румынии в Гибралтар.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ситуация была разрешена, и пролив был вновь открыт для судоходства в 02:00 по местному времени (что совпадает с московским). Департамент береговой охраны Турции подтвердил, что 183-метровый нефтяной танкер DIADEMA, у которого возникли проблемы с двигателем при прохождении через Босфор, был благополучно отбуксирован в район стоянки судов Ахыркапи в Мраморном море.

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