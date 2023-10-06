Во Франции из-за растущего количества клопов закрыли пять школ

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Из-за нашествия клопов во Франции закрыли пять школ. Информация об этом появилась на радиостанции Franceinfo, ведущие при этом сослались на Министерство национального образования страны.

Фото: wikimedia.org

Пять французских школ с общим количеством школьников 1500 человек были вынуждены закрыться из-за засилья постельных клопов.

При этом это далеко не единственные учебные заведения, в которых были обнаружены клопы, но закрыты были пока только пять из них.

Так, в средней школе Элизы Лемонье в Париже в классах, раздевалках, столовых, коридорах появилось огромное количество постельных клопов. В итоге эти помещения были закрыты, чтобы насекомые не распространялись дальше.