Из-за нашествия клопов во Франции закрыли пять школ. Информация об этом появилась на радиостанции Franceinfo, ведущие при этом сослались на Министерство национального образования страны.
Пять французских школ с общим количеством школьников 1500 человек были вынуждены закрыться из-за засилья постельных клопов.
При этом это далеко не единственные учебные заведения, в которых были обнаружены клопы, но закрыты были пока только пять из них.
Так, в средней школе Элизы Лемонье в Париже в классах, раздевалках, столовых, коридорах появилось огромное количество постельных клопов. В итоге эти помещения были закрыты, чтобы насекомые не распространялись дальше.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.