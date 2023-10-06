В Великобритании решили защищать пострадавших от домашнего насилия специальной жидкостью, получившей название "умная вода".
Полиция в Великобритании выдаёт жертвам домашнего насилия спрей с "умной водой", которая представляет собой жидкость с веществом, удерживающемся на различных поверхностях не меньше шести недель. Вещество заметно только в лучах ультрафиолета.
Если агрессор подошёл близко, следует распылить воду и вызвать полицию. С помощью экспертизы правоохранители установят факт нарушения судебного запрета на приближение.
Ранее психоаналитик рассказал, как распознать психопатов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.