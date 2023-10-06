В Великобритании полиция раздаёт жертвам домашнего насилия спрей с "умной водой"

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В Великобритании решили защищать пострадавших от домашнего насилия специальной жидкостью, получившей название "умная вода".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Полиция в Великобритании выдаёт жертвам домашнего насилия спрей с "умной водой", которая представляет собой жидкость с веществом, удерживающемся на различных поверхностях не меньше шести недель. Вещество заметно только в лучах ультрафиолета.

Если агрессор подошёл близко, следует распылить воду и вызвать полицию. С помощью экспертизы правоохранители установят факт нарушения судебного запрета на приближение.

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