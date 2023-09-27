Эксперт назвал признаки, которые выдают психопатов

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Психопаты — люди изворотливые, у них с рождения аномально работает мозг, и вылечить их невозможно. Однако, подключив наблюдательность, можно вычислить такого человека в своем окружении. О том, как распознать психопата, рассказал читателям Pravda.Ru психоаналитик Олег Долгицкий.

Фото: vox.com

Психопатия является следствием нарушения развития непосредственного эмоционального общения, отмечает эксперт. В период от 2 до 12 месяцев у детей формируется сочетание различных эмоций. В норме эмоции ребёнка в этот период вызывает:

кормление,

забота,

любовь,

взаимодействие с родителями и домашними животными.

При психопатии эмоции вызывает:

голод,

отсутствие заботы,

проявление агрессии к ребёнку со стороны родителей и ближайшего социального окружения.

Именно эти условия создают ядро личности психопата, который становится сам склонен к насилию, возбуждению и проявлению девиантного поведения.

"Первое, на что обращает внимание специалист при работе с психопатом, — это эмоции. Психопат обычно агрессивен, легко возбудим, а значит, склонен на этом фоне как к проявлению бессмысленной агрессии в виде криков, драк, скандалов и конфликтов с окружающими (происходящими постоянно), так и к выраженной потребности в снижении напряжения в результате постоянного переживания возбуждения. Для этого психопаты используют алкоголь и наркотики", — отмечает эксперт.

Таким образом, психопата легко вычислить через постоянные скандалы, конфликты, драки, насилие и агрессию в адрес окружающих. Также психопата можно вычислить через злоупотребление наркотиками и алкоголем. Кроме этого, в анамнезе психопата обычно есть либо приводы в полицию, либо судимости, либо прочие конфликты с представителями власти. Также для психопата характерны проблемы при взаимодействии с противоположным полом и наличии в анамнезе разводов, драк и скандалов, которые часто распространяются на профессиональную сферу.

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