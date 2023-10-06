Экономика Украины просуществует без поддержки Запада даже не неделю, а всего лишь сутки. В этом уверен венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
Таким образом венгерский эксперт в разговоре с изданием Magyar Nemzet оценил слова российского президента Владимира Путина, заявившего, что экономика Украины без многомиллиардного финансирования Запада "ляжет" уже через неделю.
Ногради полагает, что Путин ещё сделал довольно оптимистичный прогноз. Он уверен, что без помощи Запада украинской экономике не протянуть больше суток.
"Я бы уточнил, по-моему, в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет плат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет", — сказал Ногради.
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