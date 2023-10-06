Валдайский клуб: Путин обозначил путь, который РФ пройдёт на Украине

6:40 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Владимир Путин на заседании Валдайского клуба выглядел уверенным в своих силах и силах РФ. По ситуации на Украине он обрисовал путь, который готов пройти для нормализации ситуации в регионе.

Фото: http://kremlin.ru/

Главная цель — денацификация Украины

Выступая 5 октября на заседании клуба "Валдай", президент РФ напомнил, что киевский режим ведёт войну в Донбассе десятый год, а точка отсчёта военных действий — профинансированный Западом антиконституционный переворот.

В результате госпереворота на Украине сложилась "пронацистская политическая система", о чём свидетельствуют аплодисменты президента Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде.

"Зеленский стоит и аплодирует нацисту, человеку, который уничтожал еврейское население. Зеленский что этим хочет сказать, что Холокоста не было? Разве это не отвратительно?" — отметил Путин.

Специальная военная операция (СВО) РФ, по его словам, направлена на то, чтобы "прекратить войну, которую уже десять лет ведёт Запад", а "денацификация Украины — наша общая цель".

В каком случае ВС РФ будут брать Киев

На вопрос, где Россия намерена остановиться в ходе СВО, Путин ответил, что "дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства".

То есть Россия начала СВО не для того, чтобы отобрать у Украины территории, а для того, чтобы:

русских там не притесняли и не убивали;

остановить НАТО, которое к февралю 2022 года уже обосновалось в Очакове и грозило базами в Харькове, а это несколько минут подлёта крылатой ракеты до Москвы.

Идёт война за право считаться в мире сильной державой, которую никто больше не посмеет обмануть — себе дороже, а занятие территорий на Украине рассматривается Путиным как единственный способ достичь поставленной цели.

Можно понять, что когда Запад пойдёт на условие внеблоковой нейтральной Украины и признает территории, которые уже вошли в состав РФ, российскими, СВО будет заморожена до выполнения условий сделки. Если же этого не произойдёт, ВС РФ будут брать Киев и делать по азербайджанскому образцу в Нагорном Карабахе — полная и безоговорочная капитуляция киевского режима и суд над ним.

Путин приглашает — забирайте Украину в ЕС

Далее Путин отметил, что РФ не против членства Украины в ЕС (а только в НАТО). Это послание Брюсселю: берите "чемодан без ручки", который не будет взят.

"Если ЕС готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, "флаг в руки", — сказал Путин.

Сегодня вступление Украины в ЕС ухудшит в разы экономическое положение Европы. Европейцы это уже поняли и поэтому начали открещиваться от нового партнёра. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не поддерживает вероятность вступления Украины в Евросоюз в 2030 году. Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает Украину "непригодной для вступления в ЕС" из-за "коррупции на всех уровнях общества".

С другой стороны, заявление Путина — это отсылка к прошлому: если бы в Брюсселе прислушались и не делали бы из Украины "анти-Россию", то вполне могли бы договориться. Запад разучился от избытка гордыни идти на компромиссы, это Путин сказал прямо, и это услышат на Глобальном Юге.

"Флаг в руки" Вашингтону тоже — финансируйте Киев

Президент РФ также остановился на финансировании Украины Западом. Он заметил, что заминка с финансовой поддержкой Украины в США носит "политико-технический" характер, который заключается в том, что у американцев "есть проблемы с бюджетом, большая долговая нагрузка". Если лишить Украину военной помощи, она "ляжет через неделю", отметил лидер РФ, но он уверен, что деньги найдут.

"В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают ещё. За "ковидный"период напечатали свыше 9,5 трлн долларов. Поэтому отпечатать ещё и разбросать на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит. Сделают наверняка", — сказал президент.

Это, действительно, выход, но инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 7,5%, так что и здесь — "флаг в руки".

Отвечая на вопрос, почему Россия до сих пор осуществляет транзит газа через Украину и платит ей деньги за транзит, спонсируя ВСУ, президент отметил, что "нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами, а Россия также укрепляет своё финансовое положение, получая деньги от экспорта газа в ЕС".

Отметим, что РФ получает от экспорта газа в Европу многократно больше денег, чем платит за его транзит, спонсируя ВС РФ.

Путин предложил ориентироваться на опыт педагога Макаренко

Путин выглядел на Валдайском форуме намного увереннее, чем в прошлом году. Речь была важной, она демонстрировала пройденный Рубикон в пользу РФ. Путин предложил, как надо теперь в новых условиях работать в международных делах.

"Мир будущего — это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать".

Это очень напоминает сводные отряды знаменитого педагога Антона Макаренко, который, кстати, работал с бывшими беспризорниками на советской Украине. Отряд создавался на короткое время для решения конкретной проблемы, пребывание в нём устраняло гордыню старших возрастов и повышало значимость младших, что работало на общее благо колонии. В сводном отряде иногда было всего два колониста, но всё равно один из них назначался командиром.

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