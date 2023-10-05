Владимир Путин ответил на вопрос о том, что между Россией и Японией захлопнулось окно. Лидер РФ заявил, что по специальности плотник, поэтому умеет расширять окна.
Президент России призвал не волноваться о закрывшемся окне межну нашей страной и Японией.
"Я плотник IV разряда, Знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется", — заявил глава РФ во время своего выступления на Валдае.
Ранее Владимир Путин назвал Одессу русским и немного еврейским городом.
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