По словам российского лидера Владимира Путина, Одесса является русским городом.
Такую оценку президент дал Одессе на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский", — сказал Путин.
До этого российский лидер говорил, что Одесса с одинаковым успехом может стать и эпицентром раздора, и местом, символизирующим мирное решение, а также символом любого решения.
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