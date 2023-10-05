Путин сказал, что Одесса — это русский город

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По словам российского лидера Владимира Путина, Одесса является русским городом.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Такую оценку президент дал Одессе на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский", — сказал Путин.

До этого российский лидер говорил, что Одесса с одинаковым успехом может стать и эпицентром раздора, и местом, символизирующим мирное решение, а также символом любого решения.