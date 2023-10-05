По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, Одесса, Николаев и Харьков исторически являются русскими городами. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Крым 24".
"Одесса, Николаев и Харьков — это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения", — сказал Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что преследующий собственные интересы Киев отправляет украинцев на верную гибель на передовой.
Также Аксёнов призвал крымчан не бояться сухопутной операции по захвату полуострова, которой постоянно угрожают украинские власти, заверив, что этот российский регион надёжно защищён.
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